Legende: Übersteht die Startrunde Marc-Andrea Hüsler. Archiv/Freshfocus/Claude Diderich

Hüsler bezwingt Cressy

Nach zuletzt 4 Niederlagen am Stück hat Marc-Andrea Hüsler auf der ATP-Tour wieder einen Erfolg eingefahren. Die Weltnummer 82 bezwang den deutlich besser klassierten Maxime Cressy (ATP 40) in 's-Hertogenbosch in gut eineinhalb Stunden 6:2, 7:6 (7:2). Gegen den US-amerikanischen Aufschlagshünen, der zwar 10 Asse, aber auch 14 Doppelfehler produzierte, war es der erste Sieg im zweiten Aufeinandertreffen für Hüsler. Im Achtelfinal des Rasenturniers in den Niederlanden trifft Hüsler entweder auf den Lucky Loser Rinky Hijikata (AUS) oder den Qualifikanten Gijs Brouwer (NED).