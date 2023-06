Legende: Übersteht die Startrunde Marc-Andrea Hüsler. Archiv/Freshfocus/Claude Diderich

Hüsler bezwingt Cressy

Nach zuletzt 4 Niederlagen am Stück hat Marc-Andrea Hüsler auf der ATP-Tour wieder einen Erfolg eingefahren. Die Weltnummer 82 bezwang den deutlich besser klassierten Maxime Cressy (ATP 40) in 's-Hertogenbosch in gut eineinhalb Stunden 6:2, 7:6 (7:2). Gegen den US-amerikanischen Aufschlagshünen, der zwar 10 Asse, aber auch 14 Doppelfehler produzierte, war es der erste Sieg im zweiten Aufeinandertreffen für Hüsler. Im Achtelfinal des Rasenturniers in den Niederlanden trifft Hüsler auf den Lucky Loser Rinky Hijikata (AUS/ATP 133).

01:52 Video Archiv: Hüsler spricht über sein Out an den French Open Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Raonic mit erfolgreichem Comeback

Milos Raonic hat sein erstes Match auf der ATP-Tour nach fast zweijähriger Auszeit gewonnen. Der 32-jährige Kanadier bezwang den an Nummer fünf gesetzten Serben Miomir Kecmanovic im niederländischen 's-Hertogenbosch mit 6:3, 6:4. Raonic, einst die Nummer drei der Welt und 2016 im Endspiel von Wimbledon, hatte in seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Sein zuvor letztes gewonnenes Match datierte sogar aus dem März 2021.