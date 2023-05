Hüsler in Genf gegen Chinas Nummer 1

Legende: Spielt ab Montag in Genf auf Marc-Andrea Hüsler. Keystone/EPA/RODRIGO JIMENEZ

Hüsler misst sich mit Yibing Wu

Marc-Andrea Hüsler (ATP 82), der einzige Schweizer, der direkt in das Haupttableau der Geneva Open aufgenommen wurde, trifft in der ersten Runde auf Yibing Wu (ATP 57). Es wird sein erstes Duell mit der chinesischen Nummer 1 sein. Der Zürcher Linkshänder ist auf der Suche nach seinem ersten Erfolg auf dem Sandplatz im Parc des Eaux-Vives. Der Norweger Casper Ruud (ATP 4), zweimaliger Genf-Champion und Nummer 1 der Setzliste, geniesst in der ersten Runde ein Freilos – danach heisst sein Gegner entweder Hugo Dellien (ATP 157) aus Bolivien oder J.J. Wolf (ATP 54) aus den USA.