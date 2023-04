Hüsler bleibt im Achtelfinal hängen

Marc-Andrea Hüsler (ATP 63) hat beim ATP-250-Turnier in München den Sprung in den Viertelfinal verpasst. Der Zürcher verlor die am Donnerstag beim Stand von 7:5, 3:3 aus seiner Sicht wegen Dunkelheit abgebrochene Partie gegen Dominic Thiem (ATP 101) noch mit 7:5, 4:6, 4:6. Hüsler musste sich vom Österreicher im 2. Durchgang zum Satzverlust breaken lassen. Im entscheidenden Umgang liess Hüsler zwar auf den Service-Verlust zum 1:3 das umgehende Rebreak folgen. Doch Thiem, der US-Open-Champion von 2020, nahm dem Schweizer beim Stand von 5:4 abermals den Aufschlag ab.

Einige Stunden später war das Turnier indes auch für den Lichtenwörther beendet. In seinem Viertelfinal, den er ebenfalls am Freitag bestreiten musste, blieb Thiem gegen Taylor Fritz (ATP 10) chancenlos und unterlag 3:6, 4:6.

Legende: Musste gegen Thiem untendurch Marc-Andrea Hüsler. Imago/Hasenkopf

Djokovic bleibt in Banja Luka in Runde 2 hängen

Für Novak Djokovic ist das ATP-250-Turnier in Banja Luka bereits nach dem 2. Spiel beendet. Die serbische Weltnummer 1, im Vorfeld des Turniers von Schmerzen im rechten Ellbogen geplagt, unterlag Landsmann Dusan Lajovic (ATP 70) in zweieinhalb Stunden 4:6, 6:7 (6:8). Schon zum Auftakt hatte sich Djokovic gegen Luca Van Assche (ATP 87) nur mit Mühe in 2:38 Stunden durchgekämpft. Das Turnier in Banja Luka wird von Djokovic organisiert. Nun kassierte er ausgerechnet dort seine erst dritte Niederlage in diesem Jahr: In Dubai unterlag er Daniil Medwedew, in Monte Carlo Lorenzo Musetti.