Legende: Dank Leistungssteigerung eine Runde weiter Marc-Andrea Hüsler. IMAGO / Hasenkopf

Hüsler dank grossem Kampf weiter

Marc-Andera Hüsler (ATP 47) zieht in Miami in die 2. Runde ein. Lange Zeit sah es danach aus, als würde der 26-Jährige bereits früh scheitern. Doch der Schweizer nutzte im zweiten Satz die letzte Möglichkeit um das Break gegen Albert Ramos-Vinolas (ATP 51) zu holen. Anders als im ersten Satz hatte der Schweizer im anschliessenden Tiebreak mehr Erfolg und rettete sich in den 3. Durchgang. In diesem liess er dem Spanier keine Chance und nahm dem 35-Jährigen gleich drei Aufschlagsspiele ab. Nach 2 Stunden und 36 Minuten sicherte sich Hüsler mit dem ersten Matchball den Sieg zum 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden

Nur knapp eine Stunde dauerte Jil Teichmanns Auftritt am WTA-1000-Turnier in Miami. Die Weltnummer 32 musste sich in der 1. Runde Karolina Muchova (WTA 55) diskussionslos mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben. Die Tschechin, in der jüngeren Vergangenheit oft von Verletzungen geplagt, dominierte die Schweizerin in allen Belangen. Insgesamt fünf Servicedurchbrüche musste Teichmann hinnehmen. Muchova, welche über die Qualifikation musste, gewann die Partie gleich mit dem ersten Matchball.