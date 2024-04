Legende: Ist in Gstaad mit von der Partie Hubert Hurkacz. Imago/Panoramic

Hurkacz schlägt im Berner Oberland auf

Das Swiss Open in Gstaad kann weitere Teilnehmer vermelden. Darunter ist mit dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 9) auch ein Top-10-Spieler. Wie der bereits vor einem Monat bestätigte Stefanos Tsitsipas (ATP 7) bestreitet auch Hurkacz das Turnier im Berner Oberland erstmals. Ebenfalls neu zum Teilnehmerfeld hinzugekommen ist der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 24), der am Sonntag in München sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewann. Zudem schlägt mit Tommy Paul (ATP 16) erstmals seit Hugo Armando 2005 wieder ein Amerikaner in Gstaad auf.

Swiatek mit Jubiläum an der WTA-Spitze

Iga Swiatek nimmt ihre 100. Woche als Weltnummer 1 in Angriff. Die 22-jährige Polin ist erst die 9. Athletin, welche diese Marke erreicht. Swiatek hatte am 4. April 2022 erstmals Platz 1 erklommen. Danach wurde sie einzig im Herbst 2023 von Aryna Sabalenka (BLR) während 8 Wochen von der Spitze verdrängt. Den Rekord hält Steffi Graf (GER), die insgesamt 377 Wochen das WTA-Ranking anführte.