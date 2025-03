Legende: Verlor sein erstes Spiel mit 40 Jahren Stan Wawrinka. Imago/Italy Photo Press

Wawrinka scheitert im Neapel-Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 168) hat beim Challenger-Turnier von Neapel in der 3. Runde die Segel streichen müssen – und dies ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag. Der Romand unterlag dem Italiener Luciano Darderi (ATP 61) in 1:20 Stunden mit 3:6, 4:6. Nach zwei souveränen Siegen in Süditalien hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger am Freitag gegen den Einheimischen das Nachsehen. Darderi reichte im 1. Satz ein Break zum 3:1. Im 2. Durchgang konnte Wawrinka einen Breakrückstand zum 3:3 wettmachen, nur um sich unmittelbar darauf gleich wieder den Service vorentscheidend abnehmen zu lassen.