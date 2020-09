Küng übersteht in Paris 1. Quali-Hürde – Golubic schon out

Legende: Schafft sie den Einzug ins Hauptfeld? Leonie Küng. Freshfocus

Küng weiter – Golubic gescheitert

Leonie Küng (WTA 145) hat die 1. von 3 Qualifikationsrunden an den French Open in Paris überstanden. Die 19-jährige Schaffhauserin bezwang die Serbin Dalila Jakupovic (WTA 244) 7:5, 6:3. Nun trifft Küng, die im Februar 2020 den Final von Hua Hin erreichte, auf die Chilenin Daniela Seguel (WTA 217). Bereits ausgeschieden ist Viktorija Golubic (WTA 127). Die Zürcherin unterlag der Ukrainerin Anhelina Kalinina (WTA 153) 1:6, 3:6.

Wawrinka in Köln am Start

Stan Wawrinka hat für das zweite der beiden aufeinanderfolgenden ATP-250-Turniere im Oktober in Köln zugesagt. Der Romand wird ab dem 18. Oktober in der Domstadt aufschlagen. Unter anderem sind für dieses Turnier auch Andy Murray (GBR), Marin Cilic (CRO) und Alexander Zverev (GER) gemeldet. Bereits eine Woche zuvor findet in Köln ein Hallenturnier der untersten ATP-Stufe statt.