Legende: Konnte die letzte Hürde nicht nehmen Henri Laaksonen. Keystone

Laaksonen verpasst Sprung ins French-Open-Hauptfeld

Henri Laaksonen (ATP 104) wird auch in diesem Jahr nicht an den French Open in Paris teilnehmen. Die Schweizer Nummer 3 verlor in der 3. und letzten Qualifikationsrunde gegen den in der Weltrangliste um 45 Plätze schlechter klassierten Schweden Mikael Ymer 1:6, 6:2, 2:6. Bislang nahm der Schweizer mit finnischen Wurzeln dreimal an einem Major-Turnier teil: 2017 in Wimbledon und an den US Open sowie zu Beginn dieses Jahres an den Australian Open.

Kyrgios erklärt Forfait für Roland Garros

Nick Kyrgios verzichtet auf einen Start bei den French Open. Laut den Organisatoren sagte der Australier wegen Krankheit ab. Seine letzte Vorbereitung für den Sandplatz-Event in Paris bestritt Kyrgios in Wimbledon auf Rasen. Dabei soll sich die Nummer 36 der Weltrangliste in sozialen Medien auch negativ über das French Open geäussert haben. Kyrgios hätte in der 1. Runde gegen den Briten Cameron Norrie antreten sollen.