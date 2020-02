Nadal in bestechender Form

Rafael Nadal präsentiert sich beim ATP-Turnier in Acapulco weiter in Topform. Der Spanier setzte sich im Halbfinal gegen Grigor Dimitrov (ATP 22), den Bezwinger von Stan Wawrinka, mit 6:3, 6:2 durch. Der Bulgare führte im zweiten Satz mit 2:0, ehe Nadal ungefährdet zum Sieg marschierte. Im Endspiel trifft der 33-Jährige auf den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 35), der seinen Landsmann John Isner in 3 Sätzen bodigte.