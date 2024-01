Nadal mit 1. Niederlage – Zverev führt Deutschland in Halbfinal

Legende: Die Kräfte reichen noch nicht Rafael Nadal. Keystone/AP/Tertius Pickard

Nadal in Brisbane ausgeschieden

Rafael Nadal hat das 3. Spiel nach seinem Comeback Anfang Jahr verloren. In Brisbane unterlag der 37-jährige Spanier dem Einheimischen Jordan Thompson (ATP 55) mit 7:5, 6:7 (6:8), 3:6 und verpasste somit den Einzug in den Halbfinal. Im 2. Satz vergab Nadal 3 Matchbälle, ehe er das Tiebreak noch abgab. Im 3. Durchgang schien die Luft beim 22-fachen Grand-Slam-Sieger etwas draussen zu sein. Der 29-jährige Thompson trifft in der Runde der letzten 4 auf Grigor Dimitrov (ATP 14).

02:19 Video Archiv: Nadal kommt zu spät – im Interview erklärt er sich Aus Sport-Clip vom 04.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden.

United Cup: Deutschland eliminiert Griechenland

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup in Sydney den Halbfinal erreicht. Olympiasieger Alexander Zverev und Laura Siegemund entschieden das abschliessende Mixed-Doppel im Viertelfinal gegen Griechenland mit 6:3, 6:3 für sich und sorgten für den 2:1-Erfolg. Zuvor hatte Zverev sein Einzel gegen Stefanos Tsitsipas überzeugend 6:4, 6:4 gewonnen. Rückkehrerin Angelique Kerber war beim 0:6, 3:6 in ihrem Auftakteinzel gegen Maria Sakkari chancenlos gewesen. Nun wartet Gastgeber Australien auf die Deutschen.