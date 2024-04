Nadal scheitert in Barcelona an De Minaur

Legende: In Barcelona ausgeschieden Rafael Nadal. Imago/ABACAPRESS

Nadal muss sich früh verabschieden

Rafael Nadal ist bei seinem Comeback-Event in Barcelona früh gescheitert. Der 37-jährige Spanier unterlag in der zweiten Runde dem Australier Alex de Minaur 5:7, 1:6. Im ersten Durchgang hatte Nadal lange mithalten können, bis er beim Stand von 5:5 das entscheidende Break kassierte. Im 2. Satz musste der Spanier dann gleich drei Mal seinen Aufschlag abgeben. In Barcelona bestritt Nadal sein erstes Turnier seit Brisbane Anfang Januar. Nach dem Startsieg am Mittwoch muss sich der 12-fache Sieger des Turniers nun aber verabschieden.

01:11 Video Nadal: «Muss herausfinden, wo meine Grenze ist» (engl.) Aus Sport-Clip vom 17.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.