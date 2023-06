Legende: Durfte sich freuen Kei Nishikori. imago images/Kyodo News

Nishikori gewinnt bei Rückkehr Challenger-Turnier

Kei Nishikori, die ehemalige Nummer 4 der Welt, hat nach 20 Monaten Zwangspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der 33-jährige Japaner gewann am Sonntag das Challenger-Turnier in Palmas del Mar in Puerto Rico. Der Finalist der US Open 2014 setzte sich im Final mit 6:2, 7:5 gegen den 19-jährigen Amerikaner Michael Zheng (ATP 543) durch. Nishikori bestritt sein erstes Turnier seit Oktober 2021, nachdem er sich im vergangenen Jahr einer Arthroskopie der linken Hüfte unterzogen hatte. In der vergangenen Woche noch nicht klassifiziert, erscheint er am Montag auf Platz 492 der ATP-Rangliste.