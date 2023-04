Nadal muss noch länger pausieren

Rafael Nadal wird das ATP-Turnier in Barcelona nicht bestreiten können. Der Spanier befindet sich nach seiner an den Australian Open erlittenen Hüftverletzung noch immer auf dem Weg der Genesung. «Ich fühle mich noch nicht bereit und setze meine Wettkampfvorbereitung fort», so Nadal in den sozialen Medien. Beim Sandplatz-Turnier in Barcelona hat der 36-Jährige in seiner Karriere 12 Mal gewinnen können. Für Nadal, der in der Weltrangliste auf Rang 15 abgerutscht ist, ist die Absage ein weiterer Rückschlag im Hinblick auf die French Open 2023. In Paris, wo ab dem 28. Mai gespielt wird, triumphierte der Spanier in seiner Karriere 14 Mal.