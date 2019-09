Legende: Gehen getrennte Wege Naomi Osaka und Jermaine Jenkins. imago images

Osaka erneut auf Trainersuche

Naomi Osaka trennt sich nach nur 6 Monaten von ihrem Trainer Jermaine Jenkins. Dies gab die diesjährige Australian-Open-Siegerin aus Japan via Twitter bekannt. «Ich habe das Gefühl, dass es die Zeit für einen Wechsel ist», schrieb die ehemalige Weltnummer 1. Die 21-Jährige scheiterte an den US Open als Titelverteidigerin im Achtelfinal an Belinda Bencic. Nach dem Triumph in Melbourne Ende Januar hatte Osaka bereits ihre Zusammenarbeit mit Coach Sascha Bajin beendet. Derzeit ist sie die Nummer 4 in der Weltrangliste.

Hongkong Open wegen Demonstrationen verschoben

Das für Anfang Oktober geplante WTA-Turnier in Hongkong wird wegen der anhaltenden Demonstrationen ohne Angabe eines neuen Datums verschoben. «Ein reibungsloser Ablauf des Turniers kann zu einem späteren Zeitpunkt besser gewährleistet werden», teilten die Hongkonger Tennisvereinigung und die WTA in einer Erklärung mit. Das Frauenturnier war für die Zeit vom 5. bis zum 13. Oktober geplant, relativ dicht nach dem chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober.

