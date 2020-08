Legende: Fehlt in New York Jelena Ostapenko. imago images

Auch Ostapenko nicht an US Open

Mit Jelena Ostapenko hat eine weitere Grand-Slam-Siegerin ihre Absage für die US Open bekannt gegeben. Das bestätigten die Organisatoren am Montag. Die Lettin, 2017 Siegerin der French Open und aktuell die Nummer 42 der Welt, ist eine weitere prominente Abwesende beim Major-Turnier in New York. Zuvor hatten bereits 6 Top-10-Spielerinnen, darunter die Schweizerin Belinda Bencic, Forfait erklärt.