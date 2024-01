Pliskova stoppt Osaka in Brisbane

Legende: Mit ihr wird wieder zu rechnen sein Naomi Osaka gratuliert Karolina Pliskova zum knappen Sieg. imago images/Kyodo News

Naomi Osaka ist bei ihrer Rückkehr auf die Tour in der 2. Runde ausgeschieden. Die einstige Weltranglisten-Erste verlor in Brisbane gegen die Tschechin Karolina Pliskova in drei Sätzen 6:3, 6:7 (4:7), 4:6. Die Japanerin, die im vergangenen Sommer erstmals Mutter wurde und ihr erstes Turnier seit 15 Monaten bestritt, startete nach dem gelungenen Auftakt gegen die Deutsche Tamara Korpatsch auch gegen Pliskova gut. Auf das 6:3 zugunsten der Japanerin reagierte die Tschechin, auch sie eine frühere Nummer 1 im Ranking, aber mit einem 7:4 gewonnenen Tiebreak. Im dritten Durchgang genügte Pliskova ein einziger Servicedurchbruch zum entscheidenden 6:4.