Wawrinka scheitert an Rublew

Stan Wawrinka (ATP 84) hat in der 2. Runde beim ATP-1000-Turnier in Madrid gegen Andrej Rublew (ATP 6) in 2 Sätzen 5:7, 4:6 verloren. Den 1. Satz gestaltete der 38-Jährige ausgeglichen. Wawrinka hatte im 2. Aufschlagspiel des Russen gar 3 Breakbälle, konnte jedoch keinen nutzen. So war es Rublew, dem beim Stand von 5:5 der entscheidende Aufschlagdurchbruch gelang. Der 2. Satz war von etlichen Breaks geprägt. Erst nahm Wawrinka seinem Kontrahenten gleich zu Beginn den Aufschlag ab, dann machte Rublew 5 Games in Serie, ehe sich der Schweizer beim Stand von 2:5 nochmals aufbäumte. Schliesslich verwertete der Russe nach 83 Minuten seinen 1. Matchball.