News aus dem Tennis Schweiz kämpft in Brasilien um den Aufstieg

12.02.2026, 13:34

Tennisspieler in roten Jacken heben die Arme auf dem Spielfeld.
Legende: Folgt auf den Sieg über Tunesien ... auch einer in Brasilien? Keystone/Andreas Becker

Davis-Cup-Team muss nach Südamerika

Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Brasilien verlor in der Weltgruppe in Kanada nach 2:1-Führung 2:3. In dieser Begegnung in Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 404), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Im Doppel spielten Orlando Luz und Rafael Matos. Brasilien verfügt mit Joao Fonseca (ATP 33) und Thiago Seyboth Wild (ATP 197) aber auch über zwei Top-200-Spieler. Für die Schweiz wurden gegen Tunesien in Biel Leandro Riedi (ATP 173) und Jérôme Kym (ATP 195) bis zur Entscheidung für die Einzel nominiert.

