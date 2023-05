Legende: Durften sich feiern lassen Die Schweizer qualifizierten sich dank einem Sieg gegen Deutschland für die Gruppen-Finals. Keystone/PETER SCHNEIDER

Davis Cup: Schweiz startet gegen Frankreich

Das Schweizer Davis-Cup-Team trifft vom 12. bis 17. September an den Gruppen-Finals in Manchester zuerst auf Frankreich. Die Schweiz spielt in dieser Woche am Dienstag gegen die Franzosen, dann am Freitag gegen Gastgeber Grossbritannien und zum Abschluss am Samstag gegen Australien. 2 der 4 Teams dieser Gruppe B erreichen die Viertelfinals im November.