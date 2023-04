Wawrinka trifft auf Cressy

Der mit einer Wildcard ausgestattete Stan Wawrinka (ATP 84) trifft am ATP-1000-Turnier in Madrid in der 1. Runde auf den US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 39). Bei einem Sieg müsste der 38-jährige Waadtländer in der nächsten Runde gegen den als Nummer 5 gesetzten Russen Andrej Rublew (ATP 6) antreten. Marc-Andrea Hüsler, der in der Weltrangliste vom 63. auf den 76. Rang zurückgefallen ist, bekommt es zum Auftakt mit dem Chilenen Cristian Garin (ATP 73) zu tun. Einzige Schweizerin in Madrid ist Jil Teichmann (WTA 30), die in der 1. Runde ein Freilos geniesst, ehe sie auf die Siegerin der Partie zwischen der Ukrainerin Lesia Tsurenko (WTA 77) und der Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 97) trifft. Belinda Bencic (WTA 11) muss wegen Hüftproblemen auf die Teilnahme verzichten.

Jabeur gibt Forfait

Vorjahressiegerin Ons Jabeur (28) hat ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Madrid abgesagt. «Ich habe eine Wadenverletzung und brauche noch etwas Zeit, um mich zu erholen», teilte die Tunesierin mit. Jabeur hatte sich die Verletzung beim Turnier in Stuttgart zugezogen. Im Halbfinal musste sie gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek (POL) am vergangenen Samstag beim Stand von 0:3 aufgeben.