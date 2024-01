Legende: Es bleibt bei drei Siegen in einem WTA-Hauptfeld Lulu Sun. Keystone/AP/David Rowland

Gracheva zu stark für Sun

Lulu Sun ist am WTA-Turnier in Auckland in der 2. Runde ausgeschieden. Die im Waadtland lebende 22-jährige Linkshänderin verlor in Neuseeland gegen Warwara Gratschowa aus Frankreich in zwei Sätzen 3:6, 4:6. Die gebürtige Russin, als Nummer 42 im Ranking 172 Plätze vor Sun klassiert, führte die Entscheidung mit je einem Servicedurchbruch in den beiden Sätzen herbei. Gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler hatte Sun zwei Tage zuvor ihren dritten Sieg auf der WTA-Tour errungen.