Legende: Agierte immer mehr und mehr aus der Rücklage heraus Jil Teichmann. Keystone

Teichmann baut nach dem Gewinn des Startsatzes ab

Für Jil Teichmann hat beim WTA-Turnier in Linz die 1. Runde Endstation bedeutet. Dabei wäre die Bielerin in ihrem Startspiel gegen Océane Dodin (WTA 115) auf Kurs gewesen. Sie nahm der Französin den 1. Satz souverän mit 6:1 ab. Doch irgendwann kam der Bruch im Spiel der Schweizer Weltnummer 57. Nach einer 4:2-Führung in Umgang 2 verlor sie 7 Games in Serie. Die Linkshänderin musste darum nach etwas mehr als 100 Minuten mit 6:1, 4:6, 2:6 vom Platz. Mit 12 Assen und 3 Doppelfehlern (gegenüber 5/6) zeigte Teichmann die klar besser Aufschlag-Leistung, konnte aber keinen Profit daraus schlagen.

Kreuzbandriss bei Lisicki

Herber Rückschlag für die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki: Die 31-Jährige hat beim WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und ist bereits operiert worden. Passiert war das Unglück am Montag in der Doppelkonkurrenz. Erst Ende August hatte Lisicki nach mehr als einjähriger Tour-Abstinenz wieder ihren ersten Sieg gefeiert. Zuvor hatte Lisicki seit Juli 2019 mit Pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen gehabt. In der Weltrangliste wird sie nur noch auf Rang 690 geführt.