Teichmann in Abu Dhabi siegreich – Bellier in Montpellier out

Legende: Bleibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Rennen Jil Teichmann. IMAGO / Xinhua (Archiv)

Teichmann startet in Abu Dhabi erfolgreich

Jil Teichmann 8WTA 28) hat sich beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi in die 2. Runde gekämpft. Die Bielerin behielt im Duell mit der Qualifikantin Dajana Jastremska (WTA 102) mit 6:3, 7:6 die Oberhand. Im 1. Umgang reichte Teichmann ein Break zum 3:1 zur Satzführung. Enger wurde es dann im 2. Durchgang, in dem Jastremska der Schweizerin zum 4:2 erstmals den Service abnehmen konnte. Teichmann vermochte aber umgehend zu reagieren, sodass die Entscheidung im Tiebreak fiel. Dort sicherte sich die 25-Jährige mit 3 Punktgewinnen in Serie vom 4:5 zum 7:5 den Sieg. Nächste Gegnerin von Teichmann ist Daria Kasatkina (WTA 8).

Erstrunden-Aus für Qualifikant Bellier

Antoine Bellier ist beim ATP-250-Turnier in Montpellier nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde chancenlos geblieben. Die Genfer Weltnummer 190 verlor gegen Maxime Cressy (ATP 51) nach 71 Minuten klar mit 3:6, 2:6. Der US-Amerikaner vermochte alle 3 Breakbälle des Westschweizers abzuwehren. Bellier seinerseits musste sich den Aufschlag 3 Mal abnehmen lassen.