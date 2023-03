Teichmann scheitert in Miami in der 1. Runde

Legende: War chancenlos in der 1. Runde Jil Teichmann. IMAGO / ZUMA Wire

Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden

Nur knapp eine Stunde dauerte Jil Teichmanns Auftritt am WTA-1000-Turnier in Miami. Die Weltnummer 32 musste sich in der 1. Runde Karolina Muchova (WTA 55) diskussionslos mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben. Die Tschechin, in der jüngeren Vergangenheit oft von Verletzungen geplagt, dominierte die Schweizerin in allen Belangen. Insgesamt fünf Servicedurchbrüche musste Teichmann hinnehmen. Muchova, welche über die Qualifikation musste, gewann die Partie gleich mit dem ersten Matchball.