Teichmann scheitert in Montreal – Nadal muss in Toronto passen

Legende: Frühes Out Jil Teichmann scheidet in Montreal in der 1. Runde aus. Freshfocus/Archiv

Teichmann scheitert in der Startrunde

Nach Viktorija Golubic ist auch Jil Teichmann (WTA 65) in der 1. Runde des WTA-Turniers von Montreal ausgeschieden. Die Schweizerin unterlag der formstarken Danielle Collins (WTA 28) aus den USA 6:4, 1:6, 3:6. Nach gewonnenem Startsatz lag Teichmann (WTA 65) im 2. Durchgang 1:0 in Front, ehe sie 7 Games in Folge verlor. Im 3. Satz reichte Collins ein Break, um ihren 11. Sieg in Folge zu feiern. Teichmann hat seit dem Halbfinalvorstoss Anfang März in Dubai nur drei von elf Partien erfolgreich gestalten können.

Fussverletzung: Nadal sagt für Toronto ab

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Toronto kurzfristig abgesagt. Grund für den Rückzug des 35-jährigen Mallorquiners ist eine Verletzung am linken Fuss. «Ich wollte wirklich hier spielen, aber jetzt ist der Moment, eine Entscheidung zu treffen, und das ist leider die Entscheidung, die ich getroffen habe», sagte Nadal. Nach einem Freilos in der ersten Runde hätte der Mallorquiner gegen Lloyd Harris antreten sollen. Bei seinem Comeback nach zweimonatiger Turnierpause hatte Nadal zuletzt in Washington D.C. im Achtelfinal gegen den Südafrikaner verloren.