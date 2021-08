Legende: Frühes Out Jil Teichmann scheidet in Montreal in der 1. Runde aus. Freshfocus/Archiv

Teichmann scheitert in der Startrunde

Nach Viktorija Golubic ist auch Jil Teichmann (WTA 65) in der 1. Runde des WTA-Turniers von Montreal ausgeschieden. Die Schweizerin unterlag der formstarken Danielle Collins (WTA 28) aus den USA 6:4, 1:6, 3:6. Teichmann hat seit dem Halbfinalvorstoss Anfang März in Dubai nur drei von elf Partien erfolgreich gestalten können.

Nadal: Forfait für Toronto und Cincinnati

Rafael Nadal hat seine Teilnahme an den ATP-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati kurzfristig abgesagt. Grund für den Rückzug des 35-Jährigen ist eine Verletzung am linken Fuss, die dem Spanier seit einigen Monaten Probleme bereite. Seine Teilnahme an den beiden Turnieren in Nordamerika bereits vorher abgesagt hatte Roger Federer.

00:29 Video Nadal gibt für Toronto und Cincinnati Forfait Aus sportflash vom 11.08.2021. abspielen

Davis Cup ohne Zverev

Olympiasieger Alexander Zverev wird erneut nicht am Davis Cup (25. November bis 5. Dezember) mit der deutschen Mannschaft teilnehmen. «Ich bin auch nur ein Mensch und brauche Ferien», so der 24-Jährige. Seitdem der Modus des Davis Cups 2019 verändert wurde, nahm Zverev nicht mehr am Wettbewerb teil und kritisierte immer wieder die Änderungen.