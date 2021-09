Teichmann steht in Chicago in der 2. Runde

Legende: Eine Runde weiter Jil Teichmann. Freshfocus

Chicago: Teichmann trotz Zwischentief weiter

Jil Teichmann (WTA 38) hat ihre erste Aufgabe in Chicago erfolgreich gelöst. Die Seeländerin schlug die Estin Kaia Kanepi (WTA 66) 7:6 (7:3), 7:5. Was vorerst zu einer klaren Angelegenheit zu werden schien, wurde für Teichmann doch noch zu einem grösseren Stück Arbeit. Im 1. Satz geriet sie nach einer 5:0-Führung völlig aus dem Konzept und musste ihre Gegnerin noch einmal aufschliessen lassen. In diesen 5 verlorenen Games entschied die Linkshänderin lediglich 3 Ballwechsel für sich. Im 2. Satz sorgte sie mit dem 2. Servicedurchbruch (zum 6:5) für die Entscheidung. Nächste Gegnerin ist Magda Linette (WTA 54) aus Polen.

Nursultan: Vögele scheitert in Runde 1

Für Stefanie Vögele (WTA 121) sind die Astana Open in der kasachischen Hauptstadt Nursultan bereits nach der 1. Runde zu Ende. Die Aargauerin musste sich der Schwedin Rebecca Peterson (WTA 86) nach fast 3 Stunden 5:7, 6:4 und 3:6 geschlagen geben. Vögele hätte der Partie im 1. Satz eine andere Richtung geben können. Von 6 Breakbällen konnte sie aber nur einen nutzen, im ganzen Match verwertete sie 3 von 13 Möglichkeiten zum Servicedurchbruch.