Legende: Überzeugt in Ostrava in der 1. Runde Jil Teichmann. Keystone/Archiv

Teichmann bezwingt Kerber

Jil Teichmann gewann das erste Duell mit der dreifachen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. Die Bielerin setzte sich in der 1. Runde des WTA-Hallenturniers in Ostrava 6:2, 6:3 durch. Teichmann gab gegen die fast zehn Jahre ältere Deutsche insgesamt dreimal den Aufschlag ab, aber mit sechs Breaks machte die 24-Jährige dies mehr als wett. Sie geriet in beiden Sätzen nie mit einem Break in Rückstand und siegte in nur 73 Minuten.

Barty, Sabalenka und Krejcikova lösen Finals-Ticket

Titelverteidigerin Ashleigh Barty (AUS), die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka (BLR) und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE) stehen als Teilnehmerinnen an den WTA Finals in Guadalajara fest. Das Turnier beginnt am 8. November und wurde wegen der Coronavirus-Pandemie von Shenzhen nach Mexiko verlegt. Allerdings übte unter anderen Wimbledon-Championne Barty Kritik am Austragungsort auf über 1500 Metern über Meer und der entsprechend erhöhten körperlichen Belastung am Ende einer anstrengenden Saison. Aktuell ist keine Schweizerin qualifiziert. Belinda Bencic liegt auf Rang 19 des Rankings. Ihr Olympiasieg gab keine WTA-Punkte.