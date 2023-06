Legende: Kann wieder jubeln Jil Teichmann. IMAGO / Jan Huebner

Bad Homburg: Teichmann mit seltenem Erfolgserlebnis

Jil Teichmann (WTA 129) hat beim WTA-250-Turnier in Bad Homburg die 2. Runde erreicht. Gegen die US-Amerikanerin Claire Liu (WTA 95) setzte sich die Schweizerin mit 3:6, 6:3, 6:4 durch. Für Teichmann ist es ein rares Erfolgserlebnis. Seit ihrem Zweitrunden-Erfolg gegen Belinda Bencic Mitte März in Indian Wells war die 25-jährige Linkshänderin an sechs von sieben Turnieren an der Starthürde gescheitert. In der nächsten Runde könnte es zum Aufeinandertreffen mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek kommen. Dafür muss die zweifache French-Open-Siegerin aus Polen in der 1. Runde die Einheimische Tatjana Maria (WTA 58) besiegen.

03:46 Video Archiv: Überraschungssieg für Teichmann gegen Bencic Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Eastbourne: Hüsler schlägt Peniston

Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) begann in Eastbourne auch sein zweites Rasenturnier dieser Saison mit einem Sieg. Der 27-jährige Zürcher bezwang in der 1. Runde den mit einer Wildcard ausgestatteten Engländer Ryan Peniston (ATP 267) in 79 Minuten 6:3, 6:2. Im Achtelfinal misst sich Hüsler am Mittwoch mit dem als Nummer 4 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 19). Das bislang einzige Direktduell endete im vergangenen Oktober beim Hallenturnier in Antwerpen mit einem umkämpften Dreisatzsieg des zwei Jahre jüngeren Südamerikaners.