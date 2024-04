Legende: Kommt nicht in Fahrt Dominic Thiem. Keystone/Rodrigo Antunes

Spielt Thiem seine letzte Saison?

Nach seiner Niederlage in der 1. Qualifikations-Runde des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo hat sich Dominic Thiem erneut zu einem möglichen Karriereende am Ende der Saison geäussert. «Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann wird das wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Bis dahin versuche ich, wirklich das Beste aus der Situation zu machen», sagte der 30-Jährige der Kleinen Zeitung. Bereits zu Jahresbeginn hatte Thiem einen Rücktritt angekündigt, sollte er nicht innerhalb der Top 50 klassiert sein. Aktuell liegt der US-Open-Sieger von 2020 auf Platz 91. «Jetzt geht es wahrscheinlich langsam Richtung Zielgeraden, und deshalb versuche ich, Mut und Leidenschaft noch einmal so hoch wie möglich zu halten», so Thiem weiter.