Legende: Positiv auf Corona getestet Viktor Troicki. Keystone

Corona-Fälle der Adria-Tour weiten sich aus

Mit dem Serben Viktor Troicki (34) ist ein dritter Tennisprofi, der an der Adria-Tour gespielt hat, mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor hatten dies bereits der Bulgare Grigor Dimitrow und der Kroate Borna Coric bekanntgegeben. Troicki sagte der serbischen Nachrichtenagentur Telegraf am Montagabend, zunächst sei am vergangenen Freitag bei seiner Ehefrau das Virus festgestellt worden. Seine Tochter und er hätten sich dann am Sonntag testen lassen.

Swiss-Indoors-Sieger Zahradnicek gestorben

Im Alter von 73 Jahren ist am letzten Donnerstag der tschechisch-schweizerische Tennisspieler Jiri Zahradnicek gestorben. Er war 1971, bei der zweiten Austragung, Sieger der Swiss Indoors in Basel. Zahradnicek hatte 1969 in der Schweiz Asyl beantragt und wurde unter anderem mit dem TC Chur und Belvoir Zürich Schweizer Interclub-Meister.