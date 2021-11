Trotz 7 Matchbällen: Bitteres Out für Murray in Paris-Bercy

Murray im Pech

Andy Murray (ATP 144) hat beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy eine bittere Startrunden-Niederlage kassiert. Der Brite unterlag dem Deutschen Dominik Koepfer nach 7 vergebenen Matchbällen in 3 Stunden mit 4:6, 7:5 und 6:7 (9:11). Der ehemalige Weltrangliste-Erste, der seit Anfang 2019 nicht mehr in den Top 100 geführt wird, lieferte einen für ihn typischen Kampf. Nach verlorenem Startsatz kämpfte er sich gegen den Lucky Loser zurück. Aber Koepfer agierte wesentlich effizienter. Ein Matchball reichte der Weltnummer 58 aus Deutschland zum Sieg. Murray hatte für das Turnier in der französischen Hauptstadt eine Wildcard erhalten.

Thiems Comeback-Pläne

Dominic Thiem, der wegen einer Verletzung am Handgelenk zuletzt beim Turnier in Mallorca im Juni im Einsatz gestanden war, will in Abu Dhabi sein Comeback geben. Auch Rafael Nadal wird beim Exhibition-Event seit längerem auf die grosse Tennisbühne zurückkehren. Die Weltnummer 12 Thiem liess auf Twitter ausserdem verlauten, er habe sich inzwischen gegen das Coronavirus impfen lassen. Noch Ende Oktober hatte ihn Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zur Impfung aufgefordert.