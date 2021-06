Legende: So soll es dieses Jahr an den US Open aussehen (Fast) volle Ränge beim Turnier 2019. Reuters

US Open vor vollen Rängen?

Die US Open sollen in diesem Jahr wieder vor vollen Zuschauerrängen ausgetragen werden. Im Juli sollen alle Tickets für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres (30. August - 12. September) in den Verkauf gehen, teilte der Verband USTA mit. Letztes Jahr hatten die Profis in New York wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen aufgeschlagen. 2019 hatten mehr als 700'000 Zuschauer die US Open besucht.