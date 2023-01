Legende: Muss verletzt passen Venus Williams verpasst das 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres. Keystone/Andrew Cornaga

Venus Williams nicht in Melbourne

Venus Williams verpasst die Australian Open. Die 42-jährige US-Amerikanerin hat ihre Teilnahme wegen einer nicht näher bezeichneten Verletzung, die sie sich diese Woche beim Turnier in Auckland zugezogen hat, zurückgezogen. Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin hatte im vergangenen Monat eine Wildcard erhalten, um zum 22. Mal an den Australian Open teilnehmen zu können. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 16. bis 29. Januar statt.

Swiatek mit Beschwerden an Schulter

Erst die Absage von Carlos Alcaraz, nun zumindest Fragezeichen hinter Iga Swiatek: Das erste Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres könnte ohne die beiden Weltranglistenersten stattfinden. Swiatek sagte ihre Teilnahme am anstehenden WTA-250-Turnier in Adelaide wegen Beschwerden an der rechten Schulter ab. Das Turnier wäre die Generalprobe für die am 16. Januar beginnenden Australian Open gewesen. Am Freitag hatte Swiatek, amtierende Siegerin der French Open und der US Open, beim United Cup für Polen ein 2:6, 2:6 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula kassiert und am Ende bittere Tränen vergossen.

00:25 Video Swiateks Tränen nach der Niederlage gegen Pegula Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Djokovic schlägt Medwedew

Novak Djokovic präsentiert sich gut eine Woche vor Beginn der Australian Open bereits in Topform. Im Duell früherer Weltranglisten-Erster besiegte der 35-jährige Serbe im Halbfinal von Adelaide den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 6:4. Djokovic liess sich beim Stand von 5:2 im ersten Satz zwar am Oberschenkel behandeln, er zeigte sich davon aber wenig beeindruckt und beendete die Partie ohne Verlust des eigenen Aufschlags. Zwischen dem neunfachen Australian-Open-Sieger und seinem 92. Titel auf der Tour steht im Endspiel am Sonntag nur noch der 22-jährige US-Amerikaner Sebastian Korda.

Riedi verliert Canberra-Final

Leandro Riedi hat seinen 3. Titel in Folge auf der Challenger Tour verpasst. Der Zürcher verlor den Final in Canberra gegen Marton Fucsovics (ATP 87) 5:7, 4:6. Der Ungar war in Australiens Hauptstadt als Nummer 1 gesetzt. Zwar schaffte Riedi gegen den Sieger des Geneva Open 2018 dreimal ein Break, er gab aber zugleich fünfmal seinen eigenen Aufschlag ab. Trotz der Niederlage stösst Riedi in der Weltrangliste auf Position 135 vor.