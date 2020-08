Vögele verpasst Sprung ins Haupttableau

Stefanie Vögele (WTA 113) ist in der Qualifikation für das WTA-Turnier von Cincinnati (wird in New York gespielt) in der Startrunde ausgeschieden. Die Aargauerin unterlag der als Nummer 7 gesetzten Niederländerin Arantxa Rus (WTA 72) in zweieinviertel Stunden 5:7, 6:4, 1:6. Somit verbleibt Jil Teichmann als einzige Schweizerin im Feld. Die Bielerin, die letzte Woche in Lexington den Final erreicht hat, spielt am späten Freitagnachmittag Schweizer Zeit gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 95) um den Vorstoss ins Haupttableau.

Djokovic mit Freilos zum Auftakt

Der in New York als Nummer 1 gesetzte Novak Djokovic und der Australian-Open-Finalist Dominic Thiem geniessen zum Auftakt des Cincinnati-Masters ein Freilos. Der Serbe könnte in der 2. Runde auf den Amerikaner Tommy Paul (ATP 57) treffen, falls sich dieser gegen einen Qualifikanten durchsetzt, Thiem auf Filip Krajinovic (SRB, ATP 32). Schweizer sind im nach New York verlegten Turnier keine am Start. Dafür sind neben Djokovic und Thiem 5 weitere Top-Ten-Spieler mit von der Partie.