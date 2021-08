Legende: Unverhofft im Hauptffeld Stefanie Vögele. Keystone

Vögele als Lucky Loserin in der 1. Runde

Glück für Stefanie Vögele (WTA 128): Die 31-jährige Aargauerin rückt am US Open in New York für die verletzte Amerikanerin Jennifer Brady als Lucky Loserin ins Hauptfeld nach. Vögele trifft am Dienstag in der 1. Runde im Louis Armstrong Stadion auf die Qualifikantin Emma Raducanu. Die im Ranking hinter ihr klassierte Britin erreichte in Wimbledon bei ihrer Grand-Slam-Premiere überraschend die Achtelfinals.