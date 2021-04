Legende: Schaffte als Qualifikantin den Sprung ins Hauptfeld Stefanie Vögele. Freshfocus

Vögele unterliegt Ostapenko

Stefanie Vögele (WTA 129) ist beim WTA-Turnier in Stuttgart in der 1. Runde ausgeschieden. Die Aargauerin, die sich in Baden-Württemberg erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, verlor gegen Jelena Ostapenko (WTA 52) 4:6, 5:7. Gegen die French-Open-Siegerin von 2017 hielt Vögele über die gesamte Dauer gut mit. Im ersten Satz führte sie dreimal mit Break-Vorsprung, im zweiten lag sie zu Beginn ebenfalls mit einem Servicedurchbruch vorne. Für Vögele war es die zweite Startrunden-Niederlage in Folge. Vergangene Woche war sie in Charleston ebenfalls in der 1. Runde gescheitert.