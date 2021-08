Legende: Muss noch länger pausieren Dominic Thiem. imago images

Thiem fällt für den Rest der Saison aus

Dominic Thiem muss nach der Verletzung am rechten Handgelenk nicht nur die Titelverteidigung an den US Open absagen, sondern sogar die gesamte restliche Saison abschreiben. Dies gab der 27-jährige Österreicher und Weltranglisten-6. via sein Management bekannt. Thiem hatte sich am 22. Juni beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier auf Mallorca einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkkapsel zugezogen und bestritt seither keinen Match mehr.