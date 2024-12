Per E-Mail teilen

Legende: Schwingt das Racket wieder «Down Under» Stan Wawrinka. Imago/Shutterstock

Wawrinka in Melbourne am Start

Der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (ATP 161) darf bei den Australian Open im Januar 2025 mittun. Der 39-jährige Westschweizer gehört gemäss den Organisatoren zu einer 9-köpfigen Gruppe, die eine Wild Card erhält. «Ich bin überaus dankbar für diese Möglichkeit. Melbourne hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen», sagte Wawrinka. 2014 hatte er «Down Under» seinen ersten Grand-Slam-Triumph gefeiert, letztmals in einem Major-Viertelfinal stand er vor 4 Jahren ebenfalls in Melbourne.