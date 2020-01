Legende: Muss pausieren Stan Wawrinka imago images

Verletzter Wawrinka nicht in Südfrankreich

Zwei Tage nach seinem Out an den Australian Open hat Stan Wawrinka seine Teilnahme am ATP-Turnier in Montpellier von kommender Woche abgesagt. Der Romand begründete seinen Verzicht mit einer nicht näher beschriebenen Verletzung. «Aber ich werde hoffentlich bald wieder auf dem Court stehen», teilte der 34-Jährige mit. Wawrinka wäre in Montpellier an Nummer 4 gesetzt gewesen.