Legende: 7 Siege in Serie Stan Wawrinka. Freshfocus

Wawrinka ohne Satzverlust in den Viertelfinals

Stan Wawrinka (ATP 15) bleibt beim ATP-Challenger-Turnier in Prag weiter erfolgreich. Nach dem Turniersieg von letzter Woche und dem klaren Auftaktsieg ins 2. Turnier am Dienstag bezwang Wawrinka in den Achtelfinals den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 174) 6:3, 6:3. In den Viertelfinals trifft Wawrinka entweder auf seinen Finalgegner vom letzten Sonntag, Aslan Karazew/RUS, oder auf Ernests Gulbis/LAT. Beide sind nicht in den Top 150 des ATP-Rankings klassiert.

Bryan-Zwillinge haben genug

Die Brüder Bob und Mike Bryan haben ihre Karriere beendet. «Wir haben beide das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist», sagte Mike Bryan, der um zwei Minuten ältere der Zwillinge. Die 42-jährigen Brüder aus den USA gewannen alle 4 Grand-Slam-Turniere, alle 9 ATP-Masters-Turniere, triumphierten 4 Mal bei den ATP-Finals und holten 2012 in London Olympia-Gold. Insgesamt standen sie 438 Wochen gemeinsam an der Spitze des Rankings und beendeten 10 Saisons auf Platz 1. Die Bryan-Brüder halten den Rekord für die meisten gewonnenen Turniere (119) und die meisten Grand-Slam- (16) und ATP-Masters-Titel (39).