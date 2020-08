Legende: Bleibt in Prag weiter makellos Stan Wawrinka. imago images

Wawrinka in Prag eine Runde weiter

Stan Wawrinka (ATP 15) hat seine makellose Bilanz in Prag zum Auftakt des 2. Challenger-Turniers in Tschechiens Hauptstadt aufrechterhalten. Der topgesetzte Lausanner setzte sich in der 2. Runde nach einem Freilos gegen den Portugiesen Gonçalo Oliveira (ATP 277) 6:3 und 6:4 durch. Sein Gegner im Achtelfinal ist der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 174).

Auch Ostapenko nicht an US Open

Mit Jelena Ostapenko hat eine weitere Grand-Slam-Siegerin ihre Absage für die US Open bekannt gegeben. Das bestätigten die Organisatoren am Montag. Die Lettin, 2017 Siegerin der French Open und aktuell die Nummer 42 der Welt, ist eine weitere prominente Abwesende beim Major-Turnier in New York. Zuvor hatten bereits 6 Top-10-Spielerinnen, darunter die Schweizerin Belinda Bencic, Forfait erklärt.