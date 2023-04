Legende: Erhält keine einfache Aufgabe zugelost Stan Wawrinka. imago images/Sipa USA

Wawrinka in Monte-Carlo gefordert

In der ersten Runde des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo bekommt es Stan Wawrinka (ATP 88) mit Tallon Griekspoor (ATP 35) zu tun. Das einzige Duell zwischen diesen beiden Spielern konnte der Niederländer 2018 in Rotterdam für sich entscheiden. Der Schweizer, der das Turnier im Fürstentum 2014 gewonnen hatte, erhielt von den Organisatoren eine Wild Card. In der zweiten Runde würde der Romand auf Taylor Fritz treffen, mit Frances Tiafoe, Borna Coric und vor allem Stefanos Tsitsipas befinden sich einige Hochkaräter in der Tableauhälfte des 38-Jährigen.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 48) profitierte derweil vom Rückzug von Rafael Nadal. Da der Spanier aufgrund einer Verletzung weiterhin pausieren muss, rückte der Schweizer ins Hauptfeld nach. Gegner des 26-Jährigen in der ersten Runde ist der Spanier Jaume Munar (ATP 83).