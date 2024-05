Legende: Wird es gar eng mit den French Open? Carlos Alcaraz. imago images/Sopa Images/David Canales

Alcaraz muss für Rom Forfait geben

Carlos Alcaraz plagen rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open erneut Verletzungssorgen. Der zweifache Grand-Slam-Sieger aus Spanien sagte am Freitag seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier von nächster Woche in Rom ab. Untersuchungen nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Madrid gegen Andrej Rublew hätten ein Ödem im Unterarm zutage gefördert, erklärte der 20-Jährige auf X: «Ich muss mich ausruhen, damit ich mich erholen und 100 Prozent schmerzfrei spielen kann.» Alcaraz hatte vor seiner Teilnahme in Madrid bereits verletzungsbedingt auf die Turniere in Monte-Carlo und Barcelona verzichten müssen.

