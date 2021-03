Legende: Fehlt wohl auch in Monte Carlo Roger Federer. Keystone

Federer in Monte Carlo nicht auf Entry List

Roger Federer wird wohl den Auftakt in die Sandsaison in Monte Carlo auslassen. Der Schweizer, der nach seinem Viertelfinal-Aus in Doha eine Pause eingelegt hat, figuriert nicht auf der Entry List des ATP-1000-Turniers im Fürstentum, das am 11. April beginnt. Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Daniil Medwedew und Rafael Nadal, die aktuell auch pausieren, dürften dagegen am Start stehen. Die Tür ist für Federer allerdings noch nicht vollständig geschlossen: Dank einer Wildcard könnte er noch ins Feld nachrutschen.

Nadal fehlt auch in Miami

Der verletzte Rafael Nadal verlängert seine Wettkampf-Pause. Er werde nicht beim Hartplatz-Turnier in Miami vom 24. März bis 4. April spielen, teilte der 34-Jährige am Dienstag mit. «Ich muss mich vollständig erholen und bereit für die Sandplatz-Saison in Europa werden», schrieb Nadal auf Twitter. Aufgrund seiner Rückenprobleme hatte der Spanier Anfang März seine Teilnahme in Rotterdam abgesagt und auch auf das Turnier in Dubai in dieser Woche verzichtet.