Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Weiterhin zum Zuschauen verdammt Leandro Riedi. Freshfocus/Claudio De Capitani

Rückschlag verzögert Riedis Rückkehr

Die verletzungsbedingte Pause von Leandro Riedi verlängert sich nach einem Rückschlag in der Rehabilitation. Bis der 23-jährige Zürcher auf die ATP-Tour zurückkehrt, wird es noch einige Monate dauern. Riedi gab die schlechte Kunde via Instagram bekannt. Ein Misstritt im Training habe eine zweite Operation am Knie notwendig gemacht. Der Finalist des Juniorenturniers der French Open 2020 hatte die Saison 2024 vergangenen September abbrechen müssen, weil die Schmerzen im rechten Knie einen operativen Eingriff notwendig gemacht hatten. Riedi war vor dem Unterbruch im Ranking als bestklassierter Schweizer bis auf Platz 117 der Weltrangliste vorgestossen.