Legende: Schlägt in Genf auf Grigor Dimitrov. Keystone/EPA/ETTORE FERRARI

Dimitrov in Genf dabei

Grigor Dimitrov wird zum 3. Mal nach 2019 und 2021 beim ATP-250-Event in Genf antreten. Der 31-jährige Bulgare (ATP 33) erhielt für das Turnier, das am kommenden Sonntag beginnt, eine Wildcard. Zuletzt war Dimitrov in Madrid in der 3. Runde am späteren Sieger Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) gescheitert. In Rom bedeutete ebenfalls in Runde 3 Novak Djokovic (SRB/ATP 1) Endstation. Mit Dimitrov sind damit neu 12 der Top 50 der Weltrangliste in Genf dabei.

SRF überträgt ab Montag täglich das Topspiel aus Genf Box aufklappen Box zuklappen Ab Montag gibt es jeweils um 18:00 Uhr die Partie des Tages beim ATP-250er-Turnier in Genf live zu sehen. Die Halbfinals sind am Freitag ab 14:00 Uhr im SRF-Programm, das Endspiel zeigen wir Ihnen am Samstag um 15:00 Uhr live auf SRF info sowie in der Sport App.