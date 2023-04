Nadal muss weiter pausieren

Rafael Nadal muss weiter pausieren. Der Spanier wird am ATP-1000-Turnier von nächster Woche in Monte-Carlo nicht teilnehmen. Nadal fühlt sich für Ernstkämpfe noch nicht bereit. Auf Twitter liess er verlauten, dass er sich von seiner Verletzung am linken Bein noch nicht ausreichend erholt hat. Nadal hat seit seinem Ausscheiden in der 2. Runde der Australian Open im Januar keine Partie mehr bestritten. Das Turnier in Monte-Carlo hat er 11 Mal gewonnen, zuletzt vor 5 Jahren. In der Weltrangliste ist er mittlerweile auf Platz 14 abgerutscht.

01:27 Video Archiv: Nadal scheitert angeschlagen an den Australian Open 2023 Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Auch Alcaraz fehlt im Fürstentum

Nadals Landsmann Carlos Alcaraz (ATP 2) muss ebenfalls auf einen Heimauftritt in Monte-Carlo verzichten. Der 19-Jährige scheiterte zuletzt in 3 Sätzen im Miami-Halbfinal an Jannik Sinner. Zurück in seiner Heimat, begab er sich in medizinische Pflege und entschied sich nach Rücksprache mit seinem Arzt zum Forfait.