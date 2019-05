Nadal souverän im Halbfinal

Nur zu Beginn durfte Fernando Verdasco (ATP 38) auf einen Exploit im spanischen Viertelfinal-Duell gegen Rafael Nadal (ATP 2) hoffen. Gleich im 1. Anlauf nahm Verdasco seinem Landsmann den Aufschlag ab. Doch Nadal fand den Tritt schnell, holte sich das Break Mitte Satz zurück und gewann den 1. Durchgang 6:4. Danach avancierte die Partie zu einer One-Man-Show des Mallorquiners. Zum 3. Mal im 3. Auftritt in Rom gewann Nadal einen Satz mit 6:0. In der Runde der letzten 4 trifft die Weltnummer 2 auf Stefanos Tsitsipas (ATP 7). Der Grieche steht aufgrund des Forfaits von Roger Federer kampflos im Halbfinal. Bereits letzte Woche in Madrid standen sich Nadal und Tsitsipas gegenüber. Damals siegte der Youngster und zog in den Final ein.

Osaka mit Forfait – Bertens im Halbfinal

Naomi Osaka hat beim Turnier in Rom nicht zu ihrem Viertelfinal gegen die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 4) antreten können. Die Japanerin klagte über Schmerzen in der rechten Schlaghand. Die Weltnummer 1 hatte am Donnerstag wie die anderen siegreichen Spielerinnen zwei Partien absolvieren müssen. Ob Osaka um die Teilnahme an den French Open bangen muss, ist nicht bekannt.

